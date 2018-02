L'Inter Primavera è tornata a giocare in Europa e lo ha fatto nella maniera dei grandi, in un match pazzo: nella partita secca al Meazza di oggi pomeriggio alle 16, negli ottavi di finale di Youth League, vince ai rigori e si qualifica ai quarti di finale. Scendevano in campo le top 16 della competizione, l'Inter ha battuto in gara secca lo Spartak Mosca: i nerazzurri di Stefano Vecchi trovano il passaggio agli ottavi di finale della Youth League contro i russi, vincendo per 6-4. Finisce 3-3 nei tempi regolamentari, in una partita pazza: Inter avanti con Emmers, poi il sorpasso russo con i gol di Bakaev e Proshliakov, infine il pareggio e il nuovo sorpasso con Odgaard, subentrato dallla panchina, e e l'autogol di Petrunin, ripreso all'ultimo dal rigore di Rudenko. La Primavera nerazzurra tornava a San Siro dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro la Roma. Partita che rappresenta un momento di crescita generale del gruppo di Vecchi e che apre le porte agli ottavi dove già ci sono Basilea, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Porto e Tottenham. Nerazzurri che vincono privi di Belkheir e Merola, in recupero dai rispettivi infortuni, e di Danso e Pissardo, non eleggibili per la gara di oggi: Pinamonti vince la sfida con Rudenko, nel match tra le stelle delle rispettive squadre, rispettivamente a 6 e 7 gol in Youth League. Decisivi ai rigori i tre errori dei russi e la perfezione di Emmers, Pinanonti e Colidio.



Inter-Spartak Mosca 6-4 dcr (3-3 nei tempi regolamentari)

12'Emmers (I)​, 29' Bakaev (S), 37' Proshliakov (S), 82' Odgaard (I), 86' aut. Petrunin (I), 89' rig Rudenko (S)



SEQUENZA RIGORI: Colidio (I) GOL, Mironov (S) GOL, Pinamonti (I) GOL, Mazurov (S) PARATO, Emmers (I) GOL, Lobotin (S) PARATO, Rover (I) PALO, Petrunin (S) ALTO.



93' PARTITA FINITA, SI VA AI RIGORI: VINCE L'INTER, che va ai quarti di Youth League!



89' - PAREGGIO IMMEDIATO DELLO SPARTAK, NON SBAGLIA RUDENKO! Calcio di rigore trasformato dal talento russo dopo un fallo in area di Lombardoni.



86' - TRIS DELL'INTER, AUTOGOL DI PETRUNIN!



82' - PAREGGIO DELL'INTER, LAMPO DI ODGAARD! Torre fantastica in area di Pinamonti, irrompe Odgaard che ha tempo di mirare e fulmina Maksimenko con un mancino potente che finisce all'angolino.



45' INVASIONE DI CAMPO - Mini invasione di campo durante l'intervallo di Inter-Spartak Mosca valevole per i playoff di Youth League. Tre soggetti sono entrati in campo partendo dal settore primo rosso, vagando sul rettangolo verde, prima di essere puntualmente fermati dagli steward ed accompagnati fuori, presumibilmente, per essere identificati.



37' - VANTAGGIO DELLO SPARTAK, GOL DI PROSHLIAKOV! Proshliakov si insinua in area dal lato corto palla al piede senza trovare opposizione, se non quella di Bettella che gli rinvia il pallone addosso. Dekic para, ma sul tap-in il più lesto di tutti è il numero 61 russo che mette nel sacco.



29' - PAREGGIA LO SPARTAK MOSCA, GOL DI BAKAEV! Cortocircuito difensivo dell'Inter, Rudenko entra in area come un coltello caldo nel burro e offre al centro per Bakaev che, dopo il tentativo di rammendo fallito di Sala, calcia in rete a porta praticamente sguarnita



12' - INTER IN VANTAGGIO, EMMERS! Assist preciso in controbalzo di Pinamonti per il centrocampista belga che, con freddezza, non lascia scampo a Maksimenko calciando col mancino a pochi passi dal traguardo.



LE FORMAZIONI:



INTER (4-3-1-2) Dekic, Zappa, Bettella, Lombardoni, Sala; Brignoli, Schirò, Emmers; Zaniolo; Pinamonti, Colidio. All. Vecchi.



SPARTAK MOSCA (4-3-3) Maksimenko; Rasskazov, Mironov, Petrunin, Voropaev; Ignatov, Volodkin, Orekhov; S. Bakaev, Lopatin, Rudenko. All. Lunin.



ARBITRO Rainville (Francia).