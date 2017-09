Torna la Champions League, che tra questa sera e domani vivrà la sua seconda giornata. E, insieme a quella dei "grandi", si gioca anche per la Champions dei giovani: la Youth League. Si comincia alle 13, con la sfida tra Spartak Mosca e Liverpool. Alle 14 tocca invece al Napoli che, dopo la vittoria in 9 a Donetsk, ospita il Feyenoord, e a Besiktas-RB Lipsia. Altre due gare in programma alle 15: il Tottenham gioca in trasferta sul campo dell'Apoel, il Monaco riceve invece il Porto. Interessante la partita delle 16 tra Borussia Dortmund e Real Madrid, alle 17 si sfidano Manchester City e Shakhtar Donetsk. Chiude la gara delle 18 tra Siviglia e Maribor.



GRUPPO E



Oggi, ore 13

Spartak Mosca-Liverpool 2-1 LIVE

18' Lewis (L), 24', 57' Rudenko (SM)



Oggi, ore 18

Siviglia-Maribor



Classifica: Maribor 3, Liverpool 3, Siviglia 0, Spartak Mosca 0.





GRUPPO F



Oggi, ore 14

Napoli-Feyenoord 1-0 LIVE

17' Gaetano (N)



Oggi, ore 17

Manchester City-Shakhtar



Classifica: Manchester City 3, Napoli 3, Shakhtar Donetsk 0, Feyenoord 0.





GRUPPO G



Oggi, ore 14

Besiktas-RB Lipsia 0-0 LIVE



Oggi, ore 15

Monaco-Porto



Classifica: Monaco 3, Porto 3, RB Lipsia 0, Besiktas 0.





GRUPPO H



Oggi, ore 15

Apoel-Tottenham



Oggi, ore 16

Borussia Dortmund-Real Madrid



Classifica: Real Madrid 3, Tottenham 3, Borussia Dortmund 0, Apoel 0.