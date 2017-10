Terza giornata di Youth League, che vedrà scendere in campo per le italiane soltanto il Napoli Primavera fresco del cambio di guida tecnica in panchina dopo il 5-0 subito in campionato contro la Lazio e che ha portato all'esonero di Saurini. I partenopei affronteranno alle 16 in trasferta in Inghilterra il Manchester City, favorito per la vittoria del girone F.





GRUPPO E

13:00 Maribor - Liverpool 1-2 LIVE

23' Matko (M), 30' Adekanye (L), 32' Kane (L)



13:00 Spartak Mosca - Siviglia 0-1 LIVE

3' Josema (Si)



Classifica: Maribor 3, Spartak Mosca 3, Liverpool 3, Siviglia 3.





GRUPPO F

15:00 Feyenoord - Shakhtar

16:00 Manchester City - Napoli



Classifica: Manchester City 6, Napoli 4, Feyenoord 1, Shakhtar Donetsk 0.





GRUPPO G

15:00 RB Lipsia - FC Porto

16:00 Monaco - Besiktas



Classifica: Monaco 6, Porto 3, RB Lipsia 1, Besiktas 1.





GRUPPO H

15:00 APOEL - Dortmund

18:00 Real Madrid - Tottenham



Classifica: Real Madrid 3, Tottenham 3, Apoel 3, Borussia Dortmund 3.