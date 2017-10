Torna in campo la Youth League per la quarta giornata del torneo. In campo oggi le italiane Juventus e Roma.



I bianconeri di Dal Canto dopo il pesante ko subito all'andata contro lo Sporting confermano il momento negativo anche in Portogallo ed escono sconfitti per 2-0 rischiando di compromettere quasi definitivamente il discorso qualificazione avendo 4 punti di svantaggio e i due scontri diretti a sfavore con i portohese.



Dopo la vittoria di Londra contro il Chelsea (che era imbattuto nella competizione da 17 partite) non riesce il bis ai giallorossi di Alberto De Rossi che vanno subito sotto per 2-0 e solo nella ripresa accorciano inutilmente le distanze. Il Chelsea si prende la vetta della classifica mentre il ko dell'Atletico col Qarabag tiene aperto il discorso qualificazione.



ECCO LE PARTITE



Gruppo A

Basilea-CSKA Mosca 2-0 LIVE

32' Okafor (B), 33' Schmid (B)



Manchester United-Benfica 1-1 LIVE

3' Hamilton (M), 14' Joao Felix (B)



Classifica: Manchester United 7, Benfica 5, Basilea 4, CSKA Mosca 0.





Gruppo B

PSG-Anderlecht 2-0 LIVE

​7' Diaby (P), 45' Guclu (P)



Celtic-Bayern ore 18



Classifica: Bayern Monaco 7, PSG 7, Celtic 3, Anderlecht 0.





Gruppo C

​Atletico Madrid-Qarabag 0-1

45' Deda (Q)



Roma-Chelsea 1-2

17' Sterling (C), 23' Taylor-Crossdale (C). 79 Celar (R)



Classifica: Chelsea 6, Atletico Madrid 6, Roma 6, Qarabag 0.





Gruppo D

​Sporting-Juventus 2-0

44' Leao (S), 92 Bras (S)



Olympiakos-Barcellona ore 17



Classifica: Barcellona 9, Sporting Lisbona 7, Juventus 3, Olympiacos 1.