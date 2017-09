2-2 pirotecnico per l'Inter nell'esordio in Youth League, percorso dei campioni. I nerazzurri vanno sotto per due reti a zero sotto i colpi di Tsitaishvili e Shaparenko, ma il raddoppio degli ucraini è la sveglia per la squadra di casa: in due minuti Pinamonti su rigore e Odgaard pareggiano i conti per il definitivo 2-2. Nota negativa per l'Inter: perde per infortunio Vanheusden, che lascia il campo in barella e in lacrime e lascia preoccupato soprattutto Luciano Spalletti.