Porto e Barcellona sono le prime due squadre che accedono alle Final Four di Youth League.



Nei quarti di finale la formazione portoghese ha battuto in trasferta a Londra il Tottenham per 2-0 grazie all'autogol di Skipp e il raddoppio firmato Irala Vela. Vince in casa, invece, il Barcellona che rifila un sonoro 2-0 nel derby spagnolo all'Atletico Madrid grazie ai gol di Marques Mendez e Collado.



Domani le altre due gare che vedranno il Manchester City (che ha eliminato l'Inter) affrontare il Liverpool in un derby tutto inglese mentre il Real Madrid ospitare il Chelsea.