Cristian Zaccardo, campione del Mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Footbal Club: "Sono arrivato da poco, mi sto ambientando bene. Cerco di portare la mia qualità al servizio della squadra. I salari non sono molto alti, i giocatori fanno altri lavori. Però se arriviamo fra le prime tre c'è la possibilità di fare i preliminare di Champions League o Europa League. Domani farò il mio esordio contro la prima in classifica, qua i campi sono tutti in erba sintetica. LinkedIn? Mi sentivo ancora bene, in Italia purtroppo molti addetti ai lavori guardano solo la carta d'identità. È stata una sorta di provocazione, ma con Linkedin sono riuscito a parlare con tutto il mondo".