L’ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, intervistato da Sky Sport, ha commentato la situazione di Donnarumma: “Raiola è tutt’altro che stupido, il suo obiettivo è gestire Donnarumma per i prossimi vent’anni e cercherà di fare i suoi interessi. L’agente chiede chiarezza nel Milan, vuole sapere chi sia la nuova dirigenza perché non la conosce e vuole avere la certezza di lasciare il ragazzo in buone mani, non solo dal punto di vista sportivo ma anche in un ambiente che lo sappia tutelare. Dopo quanto successo in queste settimane, per lui sarà molto difficile ovunque andrà”.