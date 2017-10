L’ex tecnico di Juve e Milan Alberto Zaccheroni ha parlato a Il Mattino della lotta scudetto: " Il Napoli gioca meglio ma la Juventus ha un organico più importante, più ampio e con maggiori soluzioni. Il Napoli sta cercando di ridurre il gap con il gioco ma per sfruttare al massimo la velocità i cambi di Sarri devono essere sempre gli stessi, la Juve invece se ne cambia tre all’inizio contemporaneamente ne risente di meno, come pure accusa meno gli infortuni nella stessa fase. È ancora presto per avere delle indicazioni precise, però sarà un turno di campionato in cui qualcuna accumulerà ritardo e questo non è mai positivo. Basta ricordare che il Napoli nello scorso campionato pagò i punti persi ad ottobre nella lotta scudetto e in quella per il secondo posto.