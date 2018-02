Alberto Zaccheroni ha analizzato la lotta scudetto sulle colonne de Il Mattino. "Il Napoli sembra il Barcellona, la Juve il Real Madrid", afferrma l'attuale c.t. degli Emirati Arabi: "Gli azzurri puntano sul collettivo e affrontano la partita sempre con la stessa mentalità indipendentemente dall’avversario, i bianconeri invece si adattano nel migliore dei modi alle situazioni diverse. Cosa ha in più il Napoli? Non avendo più la Champions può veicolare tutte le risorse mentali sul campionato e quindi mi aspetto una grandissima continuità. Gli azzurri non c’è bisogno di motivarli, per loro è l’occasione della vita e faranno di tutto per andare fino in fondo spinti da un entusiasmo speciale. Il Napoli sta vivendo un momento straordinario che non accadeva dai tempi di Maradona. Cosa ha in più la Juve? Un organico ampio che le consente di essere competitiva in campionato pur essendo impegnata in Champions League, la Juve ha due squadre. E poi la mentalità a stare ai vertici, l’abitudine a vincere, oltre al fatto che è più forte a livello individuale".