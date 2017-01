Wilfried Zaha, attaccante classe '92 del Crystal Palace, è tornato a parlare, stando a quanto riportato dal Telegraph, della sua decisione di giocare per la Costa d'Avorio e non per l'Inghilterra: ''Ho preso la mia decisione e voglio solo giocare per la Costa d'Avorio. Sono orgoglioso di giocare per il mio paese perché abbiamo una nazionale di qualità e i giocatori sono pieni di talento. Sono arrivato in Inghilterra da bambino ed è normale che io abbia sempre giocato per le nazionali giovanili inglesi, ma ora posso tornare a vestire la maglia della Costa d'Avorio''.