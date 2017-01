Il nuovo centrocampista dell'Empoli, il giovane sloveno Miha Zajc ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Sapevo dell'interesse dell'Empoli da sei mesi. La società ha avuto modo di poter vedere quelle che sono le mie caratteristiche e il fatto che si siano molto interessati a me mi ha lusingato. Quando è arrivata la proposta non ci ho pensato un secondo".



"Abitavo a Nova Gorica, al confine con l'Italia, quindi vedo partite della Serie A fin da quando sono piccolo. Poi faccio parte della nazionale del mio paese e tanti dei miei compagni giocano in Italia, quindi conoscevo già un po' del calcio italiano. Fra le tante partite che ho visto ne ho viste alcune anche dell'Empoli e so che è una squadra che cerca sempre di giocare a calcio. Sono felice di essere qui. Sono felice anche dal punto di vista umano: si vede che ad Empoli c'è una bella atmosfera, che è una cittadina dove si vive bene e in più sono contento perché ho trovato due compagni come Krunic e Cosic, che mi stanno dando una grossa mano per integrarmi".



"Mi chiedete se ho un idolo? In Italia ci sono tanti giocatori forti, ma se ti devo dire un giocatore che mi piace tantissimo allora dico Pjanic. Anche io mi alleno sempre a tirare le punizioni, se capiterà vedremo. E' un mese che sono a lavoro. Sono stato anche con la mia nazionale ad un torneo ad Abu Dabi e credo di essere pronto a dare il mio contributo. Certo ora devo lavorare molto sul campo e capire quali sono i meccanismi della squadra. Avrò bisogno di un po' di tempo, ma sono fiducioso".