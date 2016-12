La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gianluca Zambrotta, doppio ex di Juventus e Milan, in vista della finale di oggi pomeriggio: “Immagino una partita bella, aperta. E quindi può finire in qualsiasi modo. Chi potrebbe essere il giocatore-partita? Buffon e Higuain nel caso in cui vinca la Juve, Donnarumma e Bonaventura se avrà la meglio il Milan. Jack è quello che può sparigliare le carte”