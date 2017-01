La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il Venezia ha ingaggiato lo svincolato Giuseppe Zampano, ex Crotone. La Maceratese ha un nuovo d.s.: Fabrizio Benassi (ex Pisa) prende il posto di Stambazzi. Il Foggia ha preso in prestito dal Danubio Montevideo il centrocampista Gastón Faber Chevalier ed è vicino a Deli (Paganese). C’è un’intesa di massima tra il Messina e l’attaccante Piscitella, ormai in rottura con il Catania; raggiunto l’accordo con la Roma, club proprietario del cartellino. Ennesimo ritorno in casa Catania: dopo quelli estivi del d.g. Lo Monaco e di capitan Biagianti, riecco anche Marchese. Il Melfi ha chiesto Romeo al Mantova.



Secondo Tuttosport, per l'attacco il Catania pensa a Felice Evacuo del Parma, sul quale ci sarebbe anche il Venezia che ha proposto ai ducali come contropartita le punte Nicola Ferrari e lo svizzero Geijo. Venezia che pensa al brasiliano Caio De Cenco e Andrea Ferretti del Trapani. In partenza dai veneti il mediano Alex Pederzoli che piace a Lecce e Padova, tentato dalle punte Caetano Calil del Catania e Juri Cisotti dello Spezia. Parma che vorrebbe l'interno Gianni Munari del Cagliari e il difensore Leonardo Blanchard del Carpi. Il Pordenone vicino ad ingaggiare l'attaccante Davide Diaw dell'Entella, i friulani rinnovano sino al 2019 con l'interno Gianvito Misuraca. L'attaccante portoghese Diogo Tavares pronto a salutare il Catanzaro, lo hanno messo nel mirino Fidelis Andria, Vibonese e Santarcangelo. Il Modena rescinde con l'attaccante ungherese Bajner e va sulla punta Antonio Djuric ex Dinamo Zagabria. La Vibonese rescinde col difensore Attilio Cinquegrana, in uscita anche l'attaccante pugliese Savino Leonetti (Francavilla?). Viterbese sul centrocampista Davide Bariti dell'Ancona. La punta Pozzebon in partenza dal Messina ha molti estimatori: piace a Piacenza, Taranto e Vibonese. La Pro Piacenza fa rientrare gli attaccanti Emanuele Marra al Novara e Antonio Ferrara alla Cremonese.