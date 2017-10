Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini fa il punto sulla trattativa per il passaggio di proprietà all'imprenditore italo-americano Frank Cascio: "Stiamo andando avanti e penso di chiudere entro dicembre tutte le operazioni. C'è un colloquio molto positivo con loro, in primo piano ci sono i soldi per il mercato di gennaio e per il futuro del Palermo. Abbiamo un programma di 5 anni, io come consulente e loro come investitori, sanno che i soldi da investire non sono 10/20 milioni ma sono 100".



"Non li vedevo da tanto tempo: ho detto ai giocatori che la società crede in loro, li ho ringraziati per il lavoro che hanno fatto finora e per il consenso dato al piano di spalmatura degli stipendi. Ho anche detto che non mi interessa il possesso palla, mi interessa il gol. Serve quella cattiveria necessaria per segnare perché quattro pareggi in quattro partite contano meno di due sconfitte e due vittorie".