L'ormai ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando così di Juventus e Napoli: "Polemiche? Una volta succedeva di peggio. Sono cose che capitano, in questo momento il Napoli è sfortunato. I tifosi devono sostenere la squadra e non allarmarsi. La squadra di Sarri gioca anche meglio della Juventus che, però, è una super corazzata. I tifosi non devono prendersela con quel poverino di De Laurentiis che ha portato il club ad alti livelli, devono essere felici".