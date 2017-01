Maurizio Zamparini ha parlato del pareggio ottenuto dal Palermo sul campo del Napoli e delle possibilità di salvezza dei rosanero: ''Sono contento per la prova della mia squadra. Siamo stati bravi e fortunati. La papera di Posavec ha ripagato la sfortuna che il Napoli aveva avuto nelle precedenti occasioni. Il Milan e la Roma hanno perso, De Laurentiis vuole vincere tutto ma il Napoli non può sempre fare tre punti. Sarei stato più contento se avessimo fermato Milan o Inter. Dopo aver visto all'opera Lopez ho capito che ha il piglio giusto. La squadra non è scarsa, bensì impaurita. Il timore lo si evince dalle tante occasioni da gol subite. Contro il Crotone sarà una partita fondamentale, abbiamo bisogno di sei punti con Crotone e Atalanta per credere nella salvezza. Sono felice per questo pareggio importante sul campo di una grande squadra come il Napoli''.