Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la lotta scudetto, nonostante i rosanero, come noto, siano scesi in Serie B al termine della scorsa stagione. Questo il suo giudizio: "Mi auguro sia l’anno buono per il Napoli e che finisca il dominio della Juventus. Bisogna vedere quello che ha il Napoli e la differenza fondamentale con la Juventus sta nell’esperienza diversa".