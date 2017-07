Maurizio Zamparini fa luce sulla cessione, saltata del Palermo. Il presidente rosanero svela i numeri dell'offerta presentata da Baccaglini con un comunicato ufficiale: "Date le informazioni non veritiere apparse sugli Organi d’Informazione in merito alla cifra a me offerta per l’acquisto del 100% delle azioni del Palermo Calcio, informo quanto segue.



La cifra offerta è stata di 20 milioni di euro, pagabili:

– quanto a 5.000.000 € al passaggio di proprietà; rogito da farsi il 30/7/17 con il completo passaggio dei poteri societari a Baccaglini/Integritas Capital;

– quanto a 5.000.000 € al 30/7/18;

– quanto a 5.000.000 € al 30/7/19;

– quanto a 5.000.000€ al 30/7/20.

L’offerta è depositata presso lo studio legale Pantaleone di Palermo.

Nella offerta non c’è alcuna notizia sull’ammontare dei capitali da investire nel club (per campagna acquisti e rafforzamento) né su quelli promessi sul contratto originale del 24/2/17 per la costruzione di stadio ed impianti sportivi.

Questi ultimi dati erano essenziali per la accettazione di qualsiasi offerta, poiché essenziali per il futuro della Società. Il rifiuto è dovuto principalmente alla mancanza di queste sicurezze per lo sviluppo futuro di un grande club. Berlusconi, ad esempio, ha chiesto ed ottenuto dai cinesi assicurazioni sugli investimenti del Milan.

Ho fornito queste informazioni per i nostri tifosi e per la città di Palermo: io non sono un eroe né una persona di basso profilo. Io sono un uomo con molti valori, primo tra tutti l’onestà, e tutta la mia vita ne è testimone.



Maurizio Zamparini”.