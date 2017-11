"E' una nomina completamente slegata dalla cessione della società. Giammarva lo sa, se dovessimo cedere la società può darsi che chi sarà il nuovo proprietario vorrà anche essere il presidente. Giammarva lo fa per Palermo, per fare un favore anche a me perché sa che tipo di persona sono". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Stadionews, il patron del club rosanero, Maurizio Zamparini, parla della nomina di Giovanni Giammarva alla presidenza della società. "E' una persona esperta di bilanci, di amministrazione. E' una garanzia, se ha accettato dopo varie perizie significa che ha visto che il Palermo è una società esemplare, meglio di tutte le altre", sottolinea Zamparini che, però, continua a lavorare per la cessione del club. "La prossima settimana sarò a Londra, ho un altro incontro. Sto lavorando, con lo studio Withers, sui fronti che conoscete e anche su altri. L'obiettivo non à fare soldi, ma far entrare una cordata che porti il Palermo in alto e che faccia stadio e centro sportivo e tutte quelle cose che aveva detto sei mesi fa Baccaglini".