Interventuto alla presentazione del libro Inter 110, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, racconta la sua appartenenza all’Inter.



“Anche dopo la festa di ieri sera, dove abbiamo vissuto un grande momento di emozione, poter essere qui alla presentazione di questo libro é un orgoglio per me me perché da quando sono in Italia l’Inter è diventata la mia vita. Un senso di appartenenza che mi ha trasferito in grande uomo come Massimo Moratti, ma mi viene in mente anche Giacinto Facchetti”.