Intervistato da Infobae.com il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato del proprio futuro aprendo per la prima volta a un addio alla società nerazzurra: "Futuro nella FIFA? Non si sa mai... Ora sono concentrato sul mio compito all'Inter. Questo mi può aprire le porte all'interno della FIFA e nelle istituzioni in cui si cercherebbe di usare la mia esperienza come giocatore, sempre in modo positivo. Fundacion Pupi? Mi piace e mi fa felice aver assunto questa responsabilità nel 2001, un anno difficile per gli argentini. E' l'opportunità di fornire ai ragazzi uno strumento valido per quello che devono affrontare e per formarli come persone".