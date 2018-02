Nella città di Bandung, nasce l’Inter Accademy Indonesia. Ad inaugurarla è stato il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: ““La prima fase del progetto vedrà gli allenatori di Inter Academy lavorare con i ragazzi e i tecnici degli Élite Teams del Settore Giovanile del PERSIB per un supporto volto alla condivisione del know-how nerazzurro. I ragazzi avranno quindi l’opportunità di crescere e allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici nerazzurri pur rimanendo nel proprio Paese, ambiente naturale in cui poter sviluppare se stessi non solo da un punto di vista calcistico ma anche umano. Per questo motivo la condivisione dell’expertise nerazzurro è volta non solo ai ragazzi, ma anche agli allenatori locali, loro prima interfaccia”.