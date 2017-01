Voci di calciomercato hanno accostato all’Inter il calciatore messicano Miguel Layun, ma Javier Zanetti, intervistato da Record, ha smentito qualsiasi interesse da parte della società di corso Vittorio Emanuele.



“Layun? No, non credo. Finora non ho sentito nulla a riguardo. Però mi informo se c’è qualcosa che non so e nel caso vi faccio sapere. In società abbiamo avuto un incontro in cui abbiamo affrontato vari temi e la verità è che non abbiamo parlato di lui. Non credo sia stato un tema trattato ufficiosamente. Noi non lavoriamo in questo modo. Layun non è stato un argomento della nostra riunione“