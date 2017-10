L'attaccante della Sampdoria Duvan Zapata parla all'edizione colombiana di As, dal ritorno in nazionale al passaggio dal Napoli alla Sampdoria: "Sono felice di questa nuova chiamata, spero di sfruttare al meglio e di conseguire l'obiettivo di qualificarci per la Coppa del Mondo. Il Paraguay è un rivale complicato, ma il risultato dipende da noi stessi per andare più tranquilli a Lima. La verità è che sono molto felice, se avrò l'opportunità di entrare nel campo farò del mio meglio. Mi devo guadagnare il posto in nazionale, in Europa sto facendo bene, anche se ho avuto un periodo difficile all'inizio della stagione a Napoli, ma ora nel mio nuovo club mi sento molto a mio agio".