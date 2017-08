La lista degli esuberi in casa Napoli è ancora folta. Il ds Cristiano Giuntoli lavora per le uscita e tra queste c'è anche Duvan Zapata. L'attaccante colombiano è richiesto dalla Sampdoria. Il Napoli chiede almeno 20 milioni di euro. Mercoledì ci sarà un incontro con l’entourage dell’ex Udinese per cercare l’intesa, così come riferisce la Gazzetta dello Sport.