Tornato al gol dopo quasi 3 mesi, Duvan Zapata si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. L'attaccante dell'Udinese, decisivo per l'1-1 contro la Juventus, è in prestito secco dal Napoli ed esprime il suo pensiero per il futuro: "Per come stanno ora le cose, nessuna. L’Udinese non ha il diritto di riscatto, è un prestito biennale, so che è quasi impossibile, ma io qui sto troppo bene e spero facciano un tentativo per tenermi. Chi decide il mio futuro? Tutti e tre (Napoli, Zapata e il procuratore), anche se l’ultima parola deve spettare a me"





Sulla sua condizione: "Sto bene, stavo cercando il gol con insistenza perché quando ti manca dall’11 dicembre (a Bergamo nella vittoriosa trasferta con l’Atalanta ndr) non puoi essere felice. Finalmente l’ho trovato".



Sul rapporto con Delneri e la tifoseria: "Ho giocato con continuità, è la prima volta. Lui mi ha sempre difeso, mi ha dato fiducia e nel calcio conta quasi esclusivamente il giudizio dell’allenatore. Bersaglio dei tifosi? Ci sono rimasto malissimo. Ma proprio l’allenatore mi ha fatto stare tranquillo".