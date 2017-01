Mauro Zarate sta per sbarcare al Watford in Inghilterra. L'operazione porterà nelle casse della Fiorentina circa 2,5-2,7 milioni di euro. Ma è possibile che possa arrivare un altro attaccante al posto del partente argentino?



In mattinata sono uscite indiscrezioni, anche clamorose, che portavano direttamente a Cassano, ormai fuori rosa con la Sampdoria da tempo. Ma sono voci che sono destinate a spegnersi, anche perché la Fiorentina non sembra proprio intenzionata a trovare un altro attaccante. Semmai quei soldi, potrebbero essere indirizzati verso un centrocampista (attenzione a Knezevic della Dinamo Zagabria).