Giorno di firme e di prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Valencia per Simone Zaza. L'attaccante proveniente dalla Juventus ha parlato della sua deludente esperienza al West Ham e dei suoi propositi: "Sono qui perché è il club che mi ha voluto più di tutti, non ero solo una richiesta di Prandelli: il giorno dopo le sue dimissioni, il club mi ha chiamato dicendo che mi volevano ancora".



Sui 5 mesi al West Ham: "Lasciando l'Italia ero ottimista, credevo potesse essere il calcio adatto a me ma è andato tutto storto dall'inizio. La colpa è più mia, non ero prediposto mentalmente bene e vedevo tutto molto negativo: ora dimostrerò chi sono. Perchè il Valencia? So che sta vivendo un momento difficile ma abbiamo giocatori forti e ci rialzeremo. Mi piace la città e anche i tifosi mi hanno fatto una bella impressione. Si vive similmente all'Italia, voglio sentirmi apprezzato".



Sulle sue condizioni e la scelta del numero di maglia: "Non gioco da un mese, mi manca il ritmo ma fisicamente sto bene. Ho scelto la numero 12, non è che ce ne fossero molti libere... Qui voglio essere amato e non rimanere solo sei mesi".