E 10. Quella di oggi contro lo Sporting Gijon è la decima presenza per Simone Zaza nella Liga spagnola con la maglia del Valencia. Ora obbligato a riscattarlo a fine stagione, versando nelle casse della Juventus altri 16 milioni di euro dopo i 2 milioni spesi a gennaio per ingaggiarlo in prestito.



NUMERI - Nella prima metà della stagione l'attaccante italiano classe 1991 ex Sassuolo ha giocato in Inghilterra al West Ham, raccogliendo solo 8 presenze in Premier League senza mai trovare la via del gol. Invece in Spagna ha già segnato due gol contro Athletic Bilbao e Real Madrid.