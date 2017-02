Dove Mertens, Sarri, il giuoco Europeo più bello hanno fallito...

Simone Zaza si è sbloccato e ora non si ferma più: l'attaccante azzurro ha trovato domenica contro l'Athletic Bilbao la prima rete con la maglia del Valencia e oggi ha replicato alzando l'asticella contro il Real Madrid. Gol al 5' per sbloccare l'incontro con una vera e propria magia: cross dalla destra di Munir, Zaza stoppa al centro dell'area spalle alla porta e in girata insacca sul secondo palo alle spalle di Keylor Navas. Pubblico del Mestalla in delirio.