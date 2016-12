Simone Zaza e il West Ham alla resa dei conti. Proprio in queste ore, infatti, è in programma l'appuntamento tra l'entourage del centravanti lucano e la dirigenza londinese per affrontare definitivamente la questione legata alla sua permanenza a Londra. Un confronto che salvo colpi di scena e nuovi cambi di programma, dovrebbe portare alla separazione anticipata, più o meno consensuale. Perché rispetto alle scorse settimane, adesso ad essere cambiata è la volontà del giocatore: proprio Zaza, infatti, sembra essersi convinto di aver già fatto il suo tempo con la maglia del West Ham ed al club inglese chiederà di essere lasciato andare via subito. Prima quindi della naturale conclusione del prestito, prima soprattutto che lo spettro dell'obbligo di riscatto possa trasformarsi in sei mesi da vivere tra panchina e tribuna. Via dal West Ham quindi, per tornare in Italia se possibile o in ogni caso lasciare Londra.



IL FUTURO - Al confronto di oggi col West Ham, poi ne seguirà un altro a strettissimo giro di posta tra Zaza e la dirigenza della Juve. Improbabile o quantomeno molto difficile un suo ritorno permanente alla base, la lista della Juve è bloccata ed in questo momento anche le sirene di mercato attorno a Mario Mandzukic sembra che possano essere ascoltate solo in ottica prossima stagione, tanto più che ora il croato ha riconquistato tutti. Due per il momento le ipotesi concrete, entrambe per motivi diversi gradite al giocatore: la pista che porta al Valencia e quella che invece conduce al Milan. Fondamentale in questo caso il ruolo ovviamente della Juve, che pure non ha intenzione di rinunciare alla valutazione che ne faceva appena il 31 agosto accettando l'offerta del Wolfsburg prima e del West Ham poi, rifiutando invece quella del Napoli: un altro prestito non dovrà recare in dote nuove sgradite sorprese, anche “scontando” i soldi già versati dagli Hammers per il prestito oneroso, dalla sua cessione in casa Juve ci si augura di realizzare circa altri 20 milioni. Operazione quindi delicata da affrontare durante il mercato invernale, ma che vedrà quindi nuovamente Simone Zaza tra i protagonisti annunciati delle trattative tra dicembre e gennaio.



PARLA PRANDELLI - L'allenatore del Valencia, Cesare Prandelli ha dichiarato in conferenza stampa: "A Singapore ho parlato con Lim e gli ho chiesto quattro acquisti sul mercato di gennaio. Zaza? Lo conosco molto bene e potrebbe essere importante per noi, ma è una cosa di cui si occuperanno i dirigenti".



