Altro gol da punta vera, altra giocata importante e che sta lanciando il suo Valencia all'inseguimento del Barcellona in vetta alla classifica della Liga. Simone Zaza ha contribuito con un'altra rete al successo della squadra di Marcelino: stop in area e tiro secco sul primo palo per il momentaneo vantaggio sull'Alaves.



Con la rete segnata oggi Zaza sale al secondo posto nella classifica stagionale del Pichichi della Liga (il capocannoniere) con 9 gol in 10 partite e restando alle spalle del solo Leo Messi (a quota 11). Un gol che è anche un messaggio chiaro verso il commissario tecnico dell'Italia, Giampiero Ventura che non lo ha considerato nelle ultime convocazioni.



In questo momento, insieme a Ciro Immobile, Zaza è l'attaccante azzurro più in forma in tutti i campionato. In vista dei playoff contro la Svezia merita una chance per trascinare gli azzurri come fa col Valencia.