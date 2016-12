Simone Zaza è pronto per tornare alla Juventus ma se fino a ieri il suo passaggio al Valencia era quasi dato per scontato, oggi non è più così perché nel frattempo si è dimesso Cesare Prandelli, sponsor numero uno dell’attaccante lucano al Mestalla. La Juventus rischia di rimanere con il cerino in mano anche se il nome dell’attaccante ex Sassuolo circola in orbita Fiorentina che potrebbe cedere Kalinic in Cina. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, tuttavia, ci sarebbe anche la Lazio interessata al giocatore. I biancocelesti sono alla ricerca del vice-Immobile, anche se difficilmente accetterebbero le stesse proposte economiche del West Ham che la Juventus intendeva proporre anche al Valencia.