Parlando ai microfoni di AS, l'attaccante del Valencia, Simone Zaza, si è virtualmente tolto dal mercato: "La stampa dice che sono sul mercato, me lo racconta il mio panettiere. Però la gente che incontro per strada mi dice di rimanere. Perchè dovrei andarmene? Gioco, segno, sicuramente posso fare meglio, ma vivo in una bellissima città e non voglio andarmene.”