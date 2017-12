In un'intervista rilasciata a Marte Sport Live, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha rilasciato le sue opinioni sul cammino del Napoli, attuale capolista in Serie A: "La media punti del Napoli è spaventosa, tra le migliori d'Europa: se dovesse essere mantenuta, sarà sicuramente scudetto a maggio. Almeno, questi sono dati matematici: mi auguro che il Napoli possa ripetere il girone di ritorno dello scorso campionato. Attaccante? Di questi tempi lmeno 35 milioni per un nome di alto livello: da gennaio sarà a disposizione Inglese, anche se non so quanto possa rivelarsi utile alla causa partenopea".