Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay ed ha parlato del suo addio all'Inter, spiegando come non ci fossero più le condizioni per proseguire insieme: "Il mio contratto era già pronto, i cinesi mi hanno formulato un'offerta e dovevo solo firmare, ma io ho rifiutato", ha spiegato il tecnico jesino, che non è sceso in dettagli. Chi invece ha snocciolato qualche qualche dettaglio è stato Ivan Zazzaroni, conduttore della trasmissione, che replicando a Mancini ha affermato: "Conosciamo anche tempistiche e cifre, i cinesi hanno offerto a Mancini un contratto di tre anni da 18 milioni di euro netti". Il diretto interessato, in collegamento telefonico, ha ascoltato ma non ha smentito.