Il giornalista, attraverso il suo acconut Twitter, ha commentato rigore assegnato a Lucas Vazquez del Real Madrid per il fallo subito da Benatia. "La mia opinione è questa, poi dite ciò che vi pare: vi ricordo che nella graduatoria dei più detestati dagli juventini figuro nella top five: al 94’ un rigore in una partita così importante non dovrebbe essere solo "supportabile" ma netto, non contestabile. E quello non lo è".