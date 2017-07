"Della Juventus non voglio più parlare perché quando ne parlo bene non esce niente, e poi quando ne parlo in un altro modo capita che qualcuno si fa una domanda e si dà una risposta. Per questo preferisco non parlarne". Lo ha detto questa sera Zeman ad Avezzano (L'Aquila), nella conferenza stampa tenuta dall'allenatore boemo dopo l'amichevole giocata e vinta dai biancazzurri con il Teramo per 3-1. Il riferimento era a un'intervista rilasciata giorni fa a un quotidiano in cui Zeman parlava della gara della Juventus allo Stadium in riferimento agli scudetti vinti.