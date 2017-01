"La mancata stretta di mano fra Dybala e Allegri? E' normale, ai giocatori piace stare in campo. E' successo anche a me con Totti, ma lui zoppicava e per questo lo cambiavo". Zdenek Zeman, ai microfoni di Radio2, minimizza quanto accaduto ieri a Reggio Emilia fra l'attaccante argentino e il tecnico della Juventus al momento della sostituzione. "Di solito e' una cosa che si ricompone presto, l'allenatore capisce che il giocatore vuole rimanere in campo ma chi sta in panchina vuole partecipare", aggiunge il boemo.