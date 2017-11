Essere il figlio del Maradona dei Carpazi non deve essere facile. Tante aspettative, tante pressioni, una strada che altri hanno immaginato per te, difficile da affrontare se non si hanno le forze necessarie. Ianis Hagi, per ripercorrere i passi di papà Georghe, deve fare la sua strada, che può subire un piccolo passo indietro. Arrivato alla Fiorentina dall'FC Viitorul, dopo esser cresciuto nell'Accademia Hagi, nell'estate del 2016, ha vissuto tra la Primavera e la Prima Squadra, collezionando 2 presenze in Serie A: la prima a Cagliari, nella vittoria viola per 5-3, la seconda, in casa, nel pareggio per 2-2 contro il Pescara di Zeman. E proprio nella gara del 28 maggio, quando subentrò a Federico Bernardeschi, colpì tutti con giocate, dribbling e una punizione. E colpì anche Zdenek Zeman.



PESCARA A GENNAIO? - Trequartista e all'occorrenza esterno, 19 anni, voglioso di campo e di gol: identikit perfetto per diventare un giocatore del boemo. Come scrivono in Romania, il boemo vuole il figlio dell'ex Brescia con sé a Pescara, con la società abruzzese già al lavoro con il club toscano per portarlo all'Adriatico. Nel 4-3-3 di Zeman può fare, ovviamente, l'esterno offensivo ma anche la mezzala; in un Pescara altalenante, i giovani brillano comunque: chiedete a Capone (5 gol in stagione), chiedete all'Atalanta... Si lavora sul prestito, visto che la Fiorentina, nonostante 1 presenza collezionata tra Primavera e Prima Squadra in stagione, crede comunque nel figlio d'arte. Col Pescara l'ultima apparizione in A, al Pescara per mostrare tutto il suo valore: la Fiorentina ci pensa, i biancazzurri ci lavorano. E Zeman aspetta.



@AngeTaglieri88