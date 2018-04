In una lunga intervista concessa a Inter TV, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, spiega la difficoltà di indossare una maglia pesante come quella nerazzurra.



“Quando diventi titolare di una squadra come l’Inter e inizi a giocare le competizioni europee, cominci anche a pagare il prezzo degli errori. Un conto è sbagliare da ragazzino quando ti dicono: «Vabbè, è un ragazzino, sbaglia». Quando diventi adulto e ti assumi le responsabilità e cominci ad essere titolare, paghi anche quel prezzo lì. Giocando in squadre di seconda fascia, il tuo modo di essere giudicato è ristretto ad una piccola cerchia, sbagli all’Inter sei in prima pagina. Fai bene sei in prima pagina. E’ diverso, sono due gestioni delle emozioni e della vita completamente differenti”.