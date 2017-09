Walter Zenga, ex portiere di Inter e Sampdoria, dice la sua sui nerazzurri a la Gazzetta dello Sport: "Chi mi ha colpito maggiormente in questo inizio di stagione? Direi l'Inter, nonostante la prova non brillante di Crotone. E lo dico con estrema sincerità, la fede non conta. Vedo un gruppo solido, unito e organizzato. Senza dimenticare che la rosa è in pratica la stessa rispetto a quella della scorsa stagione, eccezion fatta per 4-5 volti nuovi. Spalletti? Ha dei grandi meriti. Luciano merita fiducia, si è calato perfettamente nella parte e ha un grande vantaggio rispetto alle altre: non gioca in Europa. Da interista, però, preferisco andarci a piano. Meglio rimanere 'schisci' come diremmo a Milano".