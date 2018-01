Ospite da Fabio Fazio, Walter Zenga fa un tuffo nel passato e parla del suo addio all'Inter.



“Dopo ventidue anni di Inter il presidente Pellegrini non ebbe il coraggio di dirmi come stavano le cose. Prima della finale con il Salisburgo mi chiamò Mancini dicendomi che l’Inter stava trattando Pagliuca e mi chiese se ero disposto a trasferirmi. Ogni volta che vado a San Siro è come se avessi smesso il giorno prima ed essere sempre riconosciuto come uomo e bandiera è il massimo che un uomo possa ottenere nella vita”.