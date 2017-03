L’ex portiere e bandiera dell’Inter, Walter Zenga, ha rilasciato un’intervista a esporte.uol. Diverse le tematiche affrontate, dal ruolo dell’allenatore ad alcune scelte di Stefano Pioli, che da tempo continua a preferire Rodrigo Palacio a Gabriel Barbosa.



Quali sono i vantaggi e svantaggi per un ex portiere che diventa allenatore?

“Credo che un portiere, per quanto vissuto in carriera, possa contare sulla propria esperienza in merito ad alcune dinamiche difensive. Chi ha giocato in porta è abituato ad osservare le azioni in modo diverso, ma questi sono dettagli. Alla fine è la leadership che determina il successo di un allenatore”.



In Brasile c’è un’alta percentuale di allenatori esonerati

“Credo che quando gli allenatori vengano esonerati così spesso significa che c’è di base un problema di bassa cultura calcistica. Basta guardare la Premier, che è il campionato più seguito al mondo e che registra il maggior numero di spettatori. Wenger allena l’Arsenal da oltre 20 anni. In Italia l’allenatore attualmente più longevo è Di Francesco, che allena il Sassuolo da 5 stagioni ed è considerata una rarità. Il sistema calcio in Brasile, così come in Italia, non funziona correttamente, perché l’allenatore è un manager, e in qualsiasi azienda un manager può contare sul tempo per raggiungere determinati risultati. Non sono sufficienti un paio di settimane, ma almeno un anno”.



Se fosse l’allenatore dell’Inter e avesse un ultimo cambio a disposizione per decidere le sorti del match, chi scegliereste tra Palacio e Gabigol?

“Purtroppo non sono l’allenatore dell’Inter, di conseguenza non è un problema mio. Ma lasciando a parte le battute, dico che Gabigol è il futuro mentre Palacio è il passato. E ciò che abbiamo di fronte ad attenderci è il futuro, non il passato”.