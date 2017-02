Ospite di Domenica Premium, Walter Zenga ha parlato a lungo dell'Inter e del lavoro di Stefano Pioli: "Pioli sta facendo bene e sono fiducioso in ottica Europa, ma dico anche che fare peggio era difficile, perché l’organico dei nerazzurri è davvero di grande livello. Quando le prestazioni sono positive, però, significa che lavori bene e Pioli lo sta facendo".



SU GABIGOL - "Si parla sempre di lui come se fosse Maradona: ma secondo voi, se questo ragazzo avesse grandissime doti, Pioli non lo farebbe giocare? Probabilmente si porta dietro il fardello della cifra spesa per portarlo qui e della presentazione in stile Ronaldo.



SU GAGLIARDINI - "È il giocatore che mancava al centrocampo dell’Inter, uno di quelli che io vorrei sempre nella mia squadra".