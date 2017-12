Ai microfoni di Sky, con la sua proverbiale schiettezza, Walter Zenga ha parlato del suo passato. Così l'ex portiere nerazzurro, attuale allenatore del Crotone.



“Nella mia carriera ho girato il mondo, ma posso fare autocritica, perché dopo aver fatto un anno e mezzo molto bene a Catania, ho deciso di andare via, e invece non dovevo farlo. Dovevo rimanere a Catania per un altro anno con una società che mi stava molto vicino e che ha formato molti allenatori bravi dopo di me. Mi sono fatto prendere dalla fretta di arrivare in posti importanti. Il percorso di crescita deve essere sempre fatto con calma e precisione. Sono andato via perché mi avevano offerto dei contratti migliori, ma ogni volta che ho seguito il denaro ho sempre sbagliato”.