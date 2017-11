Tra gli oltre 70.000 spettatori di Inter-Torino presenti domenica a San Siro c'era anche l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga, allenatore al momento disoccupato dopo l'esperienza dello scorso anno al Wolverhampton.



In un'intervista rilasciata a Toro News, Zenga ha rivelato di essere stato in passato vicino alla panchina granata ma la trattativa saltò a causa della retrocessione in serie B del Torino. "Quando allenavo il Catania c’era stato un contatto, ma i granata purtroppo retrocedettero a fine stagione. (2008/’09, ndr). Magari non ci sarei arrivato lo stesso su quella panchina, ma diciamo che c’era un certo feeling, anche se, chiariamo, non è mai stata intavolata una trattativa vera e propria".