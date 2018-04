Domenico Criscito torna al Genoa per sempre. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore italiano in scadenza di contratto a giugno con lo Zenit San Pietroburgo si è accordato per le prossime cinque stagioni da calciatore (con la fascia di capitano se andrà via il portiere Perin) e poi, quando avrà compiuto 36 anni, almeno due o forse tre stagioni all'interno della società, come trampolino verso un impegno lunghissimo anche fuori dal campo. Per tornare a Genova, Criscito ha lasciato scorrere vicino a sé l'interessamento della Lazio e una ricca proposta dell'Inter, senza prendere in considerazione l'idea dello Zenit di trattenerlo.