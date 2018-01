Roberto Mancini spazza via con forza tutti i rumors di mercato circolati negli ultimi tempi sul suo conto e conferma di voler restare allo Zenit San Pietroburgo per altre stagioni. "Posso dire ai tifosi che sono qui che non intendo andare da nessuna parte - ha dichiarato il Mancio per smentire i recenti accostamenti alle panchine della Nazionale italiana e australiana -. Ci sono sempre voci nel calcio, è inevitabile. Sono qui allo Zenit per un progetto su larga scala, stiamo ricostruendo la squadra. Se guardate come era la squadra due o tre anni fa, vedrete che ora ha giocatori completamente diversi. Recentemente il club ha attraversato un serio periodo di ristrutturazione, stiamo creando una squadra forte e potente, non vedo motivi per andarmene. Sono qui per fare un grande progetto allo Zenit".